- Romania si Statele Unite ale Americii au initiat un proces de consultari lunare, dedicat trecerii in revista a temelor de interes bilateral, informeaza MAE.De asemenea, in cadrul unei intrevederi avuta luni cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, ministrul de Externe, Ramona Manescu, a reiterat angajamentul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, vizita premierului Viorica Dancila in Statele Unite ale Americii. "Dancila este o catastrofa. Nu mai zic de vizita in SUA, care pune Romania intr-o situatie foarte proasta. Nu poti sa te duci ca premier al Romaniei sa te plimbi ca Voda in loboda oriunde,…

- Ilan Laufer a informat-o pe Viorica Dancila ca demisioneaza din functia de consilier onorific deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Acesta afirma ca premierul nu s-a intalnit cu el, in calitate de președinte al PSD SUA. „Am aflat recent…

- Viorica Dancila se afla, de duminica, in SUA, unde efectueaza o vizita, alaturi de mai mulți membri ai Guvernului. Insa, unul dintre consilierii sai onorifici, Ilan Laufer, fost ministru, a anunțat ca demisioneaza din poziția pe care o deținea. Motivul: premierul nu l-a solicitat in niciun fel pentru…

- Cristina Pruna, liderul deputaților USR, a declarat pentru Mediafax ca premierul Viorica Dancila „nu știe pe ce planeta traiește”, întrebându-se daca s-a facut referendum pentru modificarea codurilor penale. Ea a precizat, legat de comisia de ancheta parlamentata, ca acum PSD…

- Viorica Dancila s-a hotarât pe cine remaniaza. Carmen Dan, ministrul de Interne, Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, și Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, vor pleca acasa, conform unor surse citate de Realitatea TV.