- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri o "criza politica" pe care nu trebuie "sa o lasam sa se dezvolte", dupa respingerea de catre eurodeputati a lui Sylvie Goulard, candidata Frantei la un post de comisar european, informeaza AFP. "Traim un moment al Europei extrem de important…

- Viorica Dancila, singura sau consiliata inteligent, a reusit sa-i manipuleze cu mare arta pe liderii pesedisti reuniti, marti, in CEX. Ea si-a impus favorita pentru postul de comisar european, lasandu-le impresia baronilor PSD ca si-au impus tot ei, din nou, vointa. PSD este un animal de prada foarte…

- Deputatul USR Iulian Bulai a solicitat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, audierea in Parlament a candidatului propus pentru functia de comisar european."In fata cetatenilor va cer cu fermitate sa va reuniti in Birourile permanente sa cereti intrunirea celor doua comisii de la Camera…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, marți, dupa ședința Comitetului Executiv, ca Dan Nica ramane propunerea pentru funcția de comisar european, iar daca se cere, social democrații au și o propunere de rezerva, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila,…

- Europarlamentarul PSD Rovana Plumb a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO, dupa ce a fost aleasa in echipa comisarilor europeni de noul președinte al Comisiei Europene, ca se simte „deosebit de mandra” sa contribuie la construcția europeana și i-a mulțumit in mod special premierului Viorica Dancila…

- Dan Nica si Rovana Plumb au fost respinsi pentru functia de comisar european. Cei doi erau propunerile premierului Viorica Dancila inaintate catre noul sef al Comisiei Europene, Ursula van der Leyen.

- Eudeputatul PNL Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, sustine ca Viorica Dancila s-a facut de ras in fata presedintelui ales al Comisiei Europene, dupa ce a propus pentru functia de comisar european doua persoane care nu pot fi acceptate la Bruxelles, Rovana Plumb…

- Transporturile, energia si mediul sunt cele 3 portofolii de care Romania este interesata in noua componenta a Comisiei Europene, i-a transmis premierul viitoarei sefe a Comisiei, la intalnirea de la Bruxelles.