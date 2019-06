Dăncilă pune PUNCT marelui vis al lui Dragnea Dancila a spus in discursul sustinut la congresul PSD ca social-democratii nu se vor mai lasa atrasi in teme false, cum a fost cea a justitiei, dezbatura atata timp in spatiul public. “Am incredere in dumneavoastra, dragi colegi, ca nu ne vom mai lasa atrasi in teme false. Ma refer aici la tema justitiei si la modul in care am dezbatut-o atata timp in spatiul public. Sa fie foarte limpede, o discutie despre abuzurile si neregulile din justitie era necesara. practicile netransparente care au luat forma unor protocoale secrete trebuie clarificate. Astfel de practici si abuzuri nu isi au locul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

