- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…

- Viorica Dancila, liderul Partidului Social Democrat, a fost desemnata la congresul PSD drept candidatul formatiunii politice pentru alegerile prezidentiale. Viorica Dancila va intra in cursa prezidentiala cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe care crede ca il va invinge cu usurinta, asa cum a declarat…

- Viorica Dancila, prim-ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata, sambata, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale. Decizia a fost luata in cadrul Congresului extraordinar...

- Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, ca organizatia judeteana de partid o va sustine pe Viorica Dancila in campania pentru alegerile prezidentiale si vor fi facute sondaje de opinie pentru a vedea cum pot fi maximizate sansele candidatului social-democrat pentru functia…

- "S-a luat o decizie, noi am sustinut o alta idee, am sustinut ideea de avea un alt candidat astfel incat sa ne maximizam sansele la presedintia Romaniei. In momentul de fata nu pot sa va spun ce sanse avem, probabil si noi, pe Olt, vom face o serie de sondaje pentru a vedea care sunt sansele noastre…

- Niciodata nu am sa o votez pe doamna Dancila, declara Robert Negoița. Primarului Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, (PSD) considera desemnarea premierului Viorica Dancila drept candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale drept ”o gluma neinteresanta” si spune ca niciodata, nici…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca președintele Klaus Iohannis va avea mari probleme la alegerile prezidențiale, daca nu va juca all-in. Gușa considera ca marea provocare a lui Iohannis este sa iși justifice mandatul de președinte, altfel va pierde in fața lui Dan Barna.Citește și: SURSE…

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a anuntat aseara, la Antena 3, ca se retrage din cursa interna a Partidului Social Democrat (PSD) pentru alegerile prezidentiale. „M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, fiind intrebat daca isi mentine candidatura in cursa interna a PSD…