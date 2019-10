Parlamentarii PSD vor fi prezenti in sala la dezbaterea si votul la motiunea de cenzura, dar nu vor vota, a anuntat premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor. "Va intra in sala PSD-ul, nu va vota. Ei trebuie sa-si asigure cele 233 de voturi 'pentru'. Cvorumul il vom asigura, pentru ca noi am vrut ca aceasta motiune sa fie votata mult mai devreme. Am vazut dorinta Opozitiei de a da jos Guvernul, dar atunci cand am vrut ca motiunea sa fie votata sambata, am vazut aceeasi Opozitie, care mai inainte spunea ca orice ora, orice zi cu acest Guvern este o zi pierduta, ca nu a vrut.…