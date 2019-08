Dăncilă: PSD este singurul partid cu adevărat românesc; de multe ori am uitat să vorbim cu oamenii "Urmeaza trei randuri de alegeri - prezidentiale, parlamentare si locale -, in care trebuie sa castigam, trebuie sa ducem mai departe proiectele pe care le-am inceput. Trebuie ca impreuna sa creionam un viitor mai bun pentru comunitatile noastre, pentru familiile noastre, pentru copiii nostri, un viitor in care social-democratii sa aiba un cuvant greu de spus, pentru ca este singurul partid cu adevarat romanesc. (...) Trebuie sa le vorbim mai mult cetatenilor, sa tinem legatura cu cetatenii, sa facem campanie ca aici, la Dolj, in fiecare judet, pentru ca de multe ori am uitat sa vorbim cu oamenii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

