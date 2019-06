Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila dezminte zvonul care a captat atenția opiniel publice inainte de Congresul PSD de sambata. Conform unor informații pe surse, Dancila ar fi amenințat ca daca nu va fi susținuta pentru șefia PSD, va demisiona din funcția de premier al Romaniei.Citește și: Se contureaza…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a anuntat luni ca nu va candida la nicio functie la Congresul PSD din 29 iunie.Intrebata daca va candida la vreo functie la Congres, Vasilescu a spus: "Nu, sunt vicepresedinte al partidului si nu candidez", conform Agerpres. Citește și: Ana…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat miercuri ca ar dori sa candideze si alti colegi sau colege la presedintia formatiunii la congresul din 29 iunie, "pentru ca asa trebuie sa fie in democratie". Viorica Dancila s-a aratat increzatoare ca va avea sustinerea organizatiilor…

- Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD, afirma ca social-democratii isi vor alege candidatul la prezidentiale intr-un al doilea congres din aceasta vara. Intre timp, PSd va comanda sondaje in care sa fie masurati toti cei care doresc sa candideze."Acelasi principiu il vom aplica si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital. Intrebata…

- Rovana Plumb a anuntat, luni, la sediul partidului, ca Organizatia de Femei o va sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al PSD. daca va decide sa candideze la Congresul din 29 iunie. O apropiata a lui Liviu Dragnea, Rovana Plumb a fost intrebata daca il va vizita pe fostul lider in…

- Partidul Social Democrat ar putea avea un candidat la alegerile prezidentiale si din afara partidului, o astfel de varianta fiind luata in calcul, a declarat, vineri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. "Trebuie sa stabilim mai multe lucruri (la Congresul PSD - n.r.). In primul rand, trebuie…

- "Subiectul remanierii pentru mine e inchis astazi. Discutam dupa alegeri", a spus Liviu Dragnea, intrebat daca va accepta ca premierul sa trimita noi propuneri de ministri la Cotroceni. O decizie legata de viitoarea structura a guvernului va fi luata in urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv…