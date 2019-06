Dancila promite o "autostrada cap-coada": Nu voi mai tolera niciun fel de intarziere!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la congresul PSD, ca se angajeaza ca in actuala guvernare sa fie construita "o autostrada cap-coada" si nu va mai tolera niciun fel de intarziere in acest sens, transmite Agerpres.

- Viorica Dancila a anuntat ca PSD va construi o autostrada cap-coada în acest mandat de guvernare si nu va mai tolera niciun fel de întârzieri în acest sens. "Guvernarea nu a fost perfecta, dar a fost eficienta. Avem motive sa fim mândri de ce am realizat.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in mandatul ei se va face o autostrada „cap-coada“. Demersul va fi supravegheat de o structura din subordinea ei si a amenintat ca cine nu respecta termenele pleaca acasa.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la congresul PSD, ca se angajeaza ca in actuala guvernare sa fie construita "o autostrada cap-coada" si nu va mai tolera niciun fel de intarziere in acest sens. "Guvernarea nu a fost perfecta, dar a fost eficienta. Avem motive sa fim mandri de ce am realizat.…

- Premierul Viorica Dancila a promis sambata, la Congresul PSD, ca guvernul social-democrat va realiza o „autostrada cap-coada”.Ea a zis ca au inceput mai multe analize, ca va funcționa un departament special pe infrastructura la cabinetul sau și ca saptamanal se va face un raport cu obiective…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la Primaria Frasin, judetul Suceava, despre autostrada de un metru construita de antreprenorul Stefan Mandachi in semn de protest fata de lipsa infrastructurii moderne din tara noastra. Intrebata de un jurnalist daca atunci cand va parasi judetul Suceava pentru a se…

- Premierul Viorica Dancila promite sprijin guvernamental pentru implementarea tehnologiilor moderne. Aflata in vizita la intreprinderea aeronautica IAR Ghimbav, șeful Guvernului a subliniat ca este nevoie de...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca prima investitie in infrastructura in parteneriat public-privat va fi autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, iar intr-o luna va fi anuntat castigatorul si se vor demara lucrarile, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis reacționeaza la…