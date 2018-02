Dancila promite 60 km de autostrada in 2018. Ministrul Transporturilor raspunde cu functia Dancila promite 60 km de autostrada in 2018. Ministrul Transporturilor raspunde cu functia Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca ministrul Transporturilor, Lucian Sova, va raspunde cu functia, daca nu va realiza 60 de km de autostrada, afirmand ca pana pe 11 martie va fi prezentata o etapizare a obiectivelor care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor. "Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de… Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

Sursa articol si foto: ziuadecj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NEWS ALERT Un taximetrist a accidentat mortal o batrana pe trecerea de pietoni, la aeroport Un taximetrist a accidentat mortal pe trecerea de pietoni o femeie de 61 de ani, pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. Șoferii prezenți la fața locului susțin ca lovitura a…

- NEWS ALERT Accident pe Frunzisului. Traficul oprit la urcare FOTO Doua masini au fost implicate intr-un accident, in urma cu putin timp, pe strada Frunzisului, artera ce face legatura intre cartierele Zorilor si Manastur. La fata locului au ajuns politia si SMURD-ul. Traficul este restrictionat…

- Lista celor 10. Ei sunt miliardarii creati de bitcoin Pe 1 ianuarie 2017 valoarea unui bitcoin era de aproape 1.000 de dolari (997 de dolari, ca sa fiu mai exact); in decembrie 2017, a atins un maximum de aproape 20.000 de dolari. Aceasta crestere impresionanta a transformat foarte multi oameni in multimilionari.…

- Incendiu la o baraca improvizata. Un barbat a murit Un barbat si-a pierdut viata intr-un incendiu izbucnit la o baraca de pe strada Marginașa din Cluj-Napoca. "Ca urmare a solicitarii primite, în cusul serii trecute, pentru stingerea incendiului izbucnit la o baraca improvizata pe strada…

- Dr. Quinn: simptome care anunța apropierea menopauzei – partea a II-a Cum puteți trece mai ușor prin aceasta schimbare majora. Am scris în urma cu câteva zile un articol despre menopauza - ce înseamna și ce simptome anunța apropierea ei (gasiți materialul aici). În…

- Celebrul bucatar Jamie Oliver, dator vandut: E pe minus cu 71 de milioane de lire sterline Maestrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele…

- Dr. Quinn: Sport, sau dieta? Care dintre ele este mai importanta pentru a slabi? Atunci când vorbim despre sanatate în general, sau despre slabire în special, lucrurile sunt simple: "manânca mai puțin și mișca-te mai mult". Probabil, orice persoana care a hotarât…

- 9 metode simple de a economisi bani Exista metode simple de a economisi, unele cunoscute de toata lumea, altele nestiute, dar care daca sunt puse in practica au drept rezultat mai multi bani. O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este (1) sa nu mai cumperi cafea în…

- FOTO | Detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Ce vor face cei doi imediat dupa ceremonie. Cum arata sala de receptie Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la…

- Dr. Quinn: Adevarul e intotdeauna de aur? 11 situații frecvente in care oamenii obișnuiesc sa minta. Se spune ca minciuna are picioare scurte, iar psihologii ne îndeamna sa nu ne mințim niciodata pe noi înșine și extrem de rar pe cei dragi. Sa fim însa sinceri: reușim sa spunem…

- Ambulanta cu dotari de ultima generatie, pentru SMURD Cluj Primaria Cluj-Napoca a anutat ca va achizitiona o ambulanta cu dotari de ultima generatie pentru SMURD Cluj. "Municipalitatea clujeana continua politica de sustinere a serviciului medical de urgenta, prin achizitionarea unei ambulante…

- De la crestere la prabusire e doar un pas | Pietele globale, pierderi cumulate de 4.000 de miliarde dolari Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record.…

- O localitate din Italia vinde case cu 1 euro, pentru a nu deveni oras-fantoma Orasul italian Ollolai vinde case la 1 euro, pentru a atrage noi locuitori. Daca ai visat sa traiesti într-un loc boem, încarcat de istorie si frumos, acum este momentul. În Ollolai poti avea o locuinta…

- Traseul de vizitare a Cheilor Turzii se inchide temporar Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Cluj anunța ca intregul traseu de vizitare a Cheilor Turzii se inchide temporar. Aceasta masura a fost impusa de existența unui risc ridicat de alunecare în zona respectiva, astfel încât…

- Polonia este prima tara care a interzis cumparaturile duminica In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica. Conform actului normativ, începând…

- Dieta japoneza cu BANANE: dai jos 5 kg in 7 zile Consuma o banana in fiecare dimineata si poti pierde pana la 5 kilograme in doar o saptamana. Dieta nu necesita niciun efort deosebit si nicio schimbare speciala în rutina ta zilnica. Nu este deloc dificil, pentru ca în fiecare dimineata…

- Patru idei de a face bani ca sa poti trai pe cont propriu Aproape toata lumea isi doreste sa renunte la job-ul pe care il are la un moment dat. Cu toate acestea, intre „a visa” si „a actiona” ramane de fiecare data o mare prapastie pe care cei mai multi nu reusesc sa o depaseasca niciodata, principalul…

- Regimul propus de un cardiolog te scapa de 10 kg in 7 zile Fiecare dieta trebuie sa fie adaptata corpului tau. Daca dorești sa obții rezultate excelente și sa dai jos multe kilograme intr-un timp scurt, incearca aceasta dieta simpla și eficienta. Exista multe diete care sunt ineficiente și nesanatoase.…

- Dormi prea putin? Efectele asupra sanatatii pot fi extrem de grave A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. „Tulburarile de somn sunt un factor de risc care provoaca tot felul de afectiuni precum obezitatea…

- Dieta cu POMELO. Scapi de kilogramele in plus in 12 zile Continutul scazut de calorii din pomelo recomanda acest fruct in curele de slabire. Pomelo poate inlocui gustarile bogate in calorii oferind in acelasi timp o valoare nutritiva. Iata ce presupune dieta cu pomelo: durata recomandata pentru…

- Sandra Bullock este insarcinata. Cum arata frumoasa actrita – FOTO Sandra Bullock, una dintre cele mai talentate actrite de la Hollywood, are 53 de ani. Sandra Bullock a fost casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pâna în 2010. Din 2015 este într-o…

- Aglomeratie online. Formularul 600 a blocat site-ul ANAF Site-ul ANAF s-a blocat, luni, in conditiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce si sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600 privind veniturile din activitati independente, pentru determinarea contributiilor sociale.…

- Dr. Quinn: Varsta este doar un numar O dovedește din plin Ernestine Shepherd, care, la 80 de ani, este cea mai batrana culturista din lume. Ernestine, aceasta femeie extraordinara, care ar trebui sa fie un exemplu pentru semenele ei din lumea întreaga, demonstreaza ca nu exista "nu pot",…

- Superalimentele. Ce mananca nutritionistii la fiecare masa „Superaliment” este denumirea populara a acelor alimente care au beneficii suplimentare, pe langa simpla functie de nutritie. Ele au concentratii mari din substante active benefice pentru corpul uman. Daca gustul nu este atragator de la…

- Dieta cu orez crud: Scapi de 13 kilograme intr-o luna Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra obiceiurilor alimentare ale chinezilor, renumiti pentru longevitate.…

- Dr. Quinn: 5 trucuri la care puteți apela pentru a șterge instantaneu cațiva ani de pe chip Imbatrinirea este inevitabila, dar asta nu inseamna ca trebuie sa abandonam lupta. Nu, trebuie sa folosim tot arsenalul de care dispunem pentru încetinirea acestui proces. Trebuie sa mâncam…

- O viața fara cafea. Cum sa scapi rapid de oboseala Oamenii de știința sunt de parere ca poți fi alert folosindu-te doar de minte, corp și mediul inconjurator. Iata cum poți fi activ și fara cofeina: Chiar și dupa un somn bun de noapte, o întâlnire sau o discuție te poate…

- Criza politica loveste in moneda nationala. Leul, la cel mai redus nivel Criza politica a determinat o depreciere a monedei nationale, BNR comunicind un curs de 4,6599 lei/euro, cel mai redus nivel din toate timpurile. Pe piata valutara interbancara euro a atins înainte de ora 13.00…

- Dr. Quinn: DIETA DASH – recomandata celor cu probleme cardiace Dieta DASH a fost considerata, alaturi de cea mediteraneeana, drept cel mai sanatos regim de slabire, intr-un top al dietelor, realizat recent de cercetatorii americani. Inițial, ea a fost conceputa special pentru bolnavii de inima,…

- Razie la taximetristii de la aeroport. Amenzi de 6.500 lei Politistii clujeni au desfasurat in zilele trecute o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale privind activitatea de taximetrie, in incinta Aeroportului International „Avram Iancu” și in imediata vecinatate. În urma…

- LIVE | Ce surprize ne aduce 2018. Cat mai rezista Dragnea, cine urmeaza? Sociologul Ioan Hosu este invitatul de astazi al jurnalistului Mihai Moga, de la 13:00, la Realitatea FM Cluj. Emisiunea poate fi ascultata la Realitatea FM Cluj, pe fregventa 92,8 FM, si poate fi urmarita live pe pagina…

- Tudorel Toader: Relatia dintre mine si premier, foarte buna Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la CSM, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose este foarte buna, precizand ca urmeaza a prezenta in guvern foaia de parcurs privind conditiile din inchisori, document ce va fi trimis la…

- Ioan Deneș, propus ministru al Apelor și Padurilor Liderii PSD au decis cine va fi inlocuitorul demisionarei Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor. Este vorba de Ioan Deneș, senator PSD de Bistrita. Ioan Deneș a trecut de la PNL la PSD în 2014, dupa ruperea USL. Ioan Deneș…

- Video. Revelion 2018 in Piata Unirii din Cluj Napoca Imagini spectaculoase de la focul de artificii din Piata Unirii din Cluj Napoca. Dupa concertele celor de la Dj Project & Mira si a trupei Hara, care au incheiat concertul cu o piesa de muzica tiganeasca autentica Muro Shavo (?), a…

- Euro incheie anul 2017 la un nou maxim istoric Cotatia afisata vineri, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei este de 4,6597 lei/euro, un nou maxim al tuturor timpurilor dupa cel din 21 noiembrie, care fusese de 4,6551 lei/euro. Sedinta de tranzactionare debutase, vineri dimineata, la un…

- Dr. Quinn: S-a rupt lanțul de iubire! Ce cupluri celebre au divorțat in anul 2017. Când vine vorba despre dragoste, lucrurile nu merg întotdeauna atât de bine precum ne-am dori. Ne îndragostim, traim cu capul în nori, mergem chiar la altar cu persoana iubita, apoi...…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere Cand nu vom lucra anul viitor. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) - Pastele 1…

- Ce spune medicul Pierre Dukan despre celebra dieta pe care inventat-o Este una din cele mai eficiente diete, dar totodata și una din cele mai controversate. Dr. Pierre Dukan a explicat pe site-ul lui miturile despre aceasta dieta. Este prea restrictiva? „Când ții dieta…

- Incepe vacanta de iarna. Calendarul anului scolar 2017-2018 Elevii si prescolarii intra, de vineri, in vacanta de iarna, ei urmand a se intoarce la cursuri pe 15 ianuarie 2018. Elevii intra într-o vacanta de trei saptamâni care începe pe 23 decembrie 2017 si se încheie…

- BNR va pune in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare. BNR va pune în circulatie, începând cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede…

- Dr. Quinn: 5 semne care va pot avertiza ca hormonii voștri au luat-o razna Ridicați mana daca in ultimele saptamani v-ați simțit obosite, balonate sau ați avut dispoziții schimbatoare. E normal - în fiecare luna, hormonii voștri - care sunt, dealtfel, arma secreta a organismului - încep…

- Dr. Quinn: Top alimente neprietenoase cu stomacul tau Afla ce trebuie sa eviți, sau sa consumi cat mai rar. Ne place sa mâncam cât mai divers, avem pofte pe care ne grabim sa ni le satisfacem, fara sa ne gândim, însa, ca am putea sa-i facem rau stomacului nostru. …

- Dieta olandeza. Cate kilograme poti sa slabesti fara sa te infometezi? Dieta olandeza te ajuta sa slabesti fara sa te infometezi. Este un regim alimentar care se realizeaza timp de o saptamana. Nu este greu de urmat, trebuie doar sa alegi din alimentele recomandate mai jos, pentru mic dejun, pranz si…

- Dr. Quinn: Cum se pregatesc modelele și nutriționiștii pentru sarbatori Cateva recomandari care te vor ajuta sa iți subțiezi silueta. Sarbatorile bat imediat la ușa, iar unul dintre sfaturile nutriționiștilor este sa "facem loc" meselor îmbelșugate care vor urma. Cu alte cuvinte, poate…

- LIVE. Fondurile europene, marea sansa a Clujului Dialog in studioul Realitatea FM Cluj, miercuri, de la ora 13:00, cu Andreea Marcu, expert in cadrul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest. Emisiunea poate fi urmarita LIVE, începând cu ora 13.00, mai jos si pe pagina de Facebook…

- Dr. Quinn: Cinci recomandari care va ajuta sa faceți fața cu brio anotimpului rece Iarna poate avea, fara doar și poate, frumusețea ei, dar aduce și multe neplaceri. Este anotimpul care ne supune organismul la cele mai grele încercari - viruși aducatori de viroze și gripe, schimbari bruște…

- Presedintele Iohannis sesizeaza CCR privind nesuspendarea funcționarilor publici trimisi in judecata Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul…

- ROBOR la 3 luni a crescut la 2,20%. Valoarea indicelui la 6 si la 9 luni Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 2,20%, valoare pe care a mai atins-o in 28 octombrie 2014, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei.…