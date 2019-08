Dăncilă: Prioritar acum este modul în care vom ajusta programul de guvernare Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat luni, dupa sedinta CExN, ca prioritar acum este modul in care va fi "ajustat" programului de guvernare, dar si modul in care va fi organizata campania pentru pentru alegerile prezidentiale. "Eu cred ca prioritar acum este programul de guvernare, modul in care vom ajusta programul de guvernare si voi veni la 1 septembrie cu ajustarea programului de guvernare, dupa ce il vom discuta cu colegii de alianta, si modul in care ne vom organiza pentru castigarea alegerilor prezidentiale", a precizat Dancila. Liderul PSD a adaugat ca programul a fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

