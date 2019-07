Stiri pe aceeasi tema

- “Guvernarea nu a fost perfecta, dar a fost eficienta. Avem motive sa fim mandri de ce am realizat. Romanii nu au timp sa astepte. Romanii au nevoie de investitii (…). Ma angajez ca vom face o autostrada cap-coada. Am demarat deja analiza sa vedem care este proiectul pliat pe asteptarile romanilor.…

- Ea a fost întrebata daca îsi mentine declaratia de anul trecut privind demiterea lui Narcis Neaga daca nu se construiesc 100 de kilometri de autostrada. "Iau în calcul si acum acest lucru (n.r. demiterea lui Neaga)", a spus Dancila, duminica, la Antena 3. Premierul…