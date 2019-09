Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 septembrie, la orele pranzului, candidatul PSD la președinția Romaniei, Viorica Dancila, si-a depus oficial, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale – și semnaturile necesare. Organizatia PSD Dambovita a strans 47.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai…

- Președintele Dreptei Liberale, Viorel Catarama, și-a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale, alegeri care vor avea loc in luna noiembrie a acestui an. El a anunțat ca a strans peste 230.000 de semnaturi.„Am venit astazi (miercuri-n.r) la Biroul…

- "Ne apropiem de finalul campaniei strangerii de semnaturi. In ultima luna am fost peste tot in țara și impreuna cu colegii mei din USR și PLUS am strans peste 380.000 de semnaturi pentru candidatura mea la alegerile prezidențiale. In aceste 30 de zile, in toate orașele am auzit același…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca Mircea Diaconu ar urma sa isi depuna sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale, dupa ce a strans numarul de semnaturi necesare. "Tocmai am strans si noi, si ei (n.r. - ALDE) semnaturi pentru sustinerea…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca vineri va avea loc la Biroul Executiv Central (BEC) depunerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis la prezidentiale."Biroul Executiv al PNL a decis ca în data de 20 septembrie sa aiba loc depunerea candidaturii presedintelui Klaus…

- "Duminica, 1 septembrie, la ora 13.30, vicepresedintele ALDE Norica Nicolai si prim-vicepresedintele Pro Romania Sorin Campeanu vor fi prezenti la Biroul Electoral Central pentru depunerea protocolului de constituire a Aliantei electorale dintre ALDE si Pro Romania pentru sustinerea candidatului…

- UPDATE: PSD merge la alegerile prezidentiale cu Viorica Dancila. Votul a fost dat marti in CEx. Ca si in sedinta Biroului Permanent National, s-au inregistrat doua voturi impotriva candidaturii Vioricai Dancila. In BPN, acestea au apartinut lui Dumitru Buzatu, care a declarat ca l-a sustinut…

- V. Stoica Președintele Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, s-a aflat ieri la Ploiești, unde a participat la Comitetul Executiv al PSD Prahova. In urma intalnirii cu membrii de partid, a facut anunțuri importante atat pentru proiectele majore de infrastructura mult-așteptate de catre romani,…