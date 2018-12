Dăncilă, primele declarații după citirea moțiunii: Haideți să fim sinceri ''M-ați criticat ca am schimbat miniștri. Ce ați fi vrut sa fac? Sa ii mențin? Hotarați-va, ce vreți de la acest Guvern? Sa țina sau sa nu țina un ministru care nu da rezultate. M-ați criticat cu privire la doamna Carmen Dan. Ce ați fi vrut sa fac? Sa o remaniez? Nu o remaniez. Il criticați public pe domnul Toader. Dragii mei colegi, haideți sa fim sinceri. Cred ca daca ar fi un vot secret pentru remanierea domnului Toader, voturile ar fi in favoarea domnului Toader. Știu ca mulți dintre dumneavoastra sunteți bucuroși pentru ceea ce a facut domnul Toader. Cat privește pregatirea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

