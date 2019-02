Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile pentru buget-finante ale Parlamentului au adoptat luni bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), potrivit agerpres.ro.Citeste si ALERTA Un alt deputat pleaca din PSD : Am decis ca este timpul sa 'ma rup' de acest tip de politica In proiectul de buget transmis…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la inceputul sedintei de Guvern in care va fi adoptat proiectul de buget pe anul 2019, ca la Ministerul Fondurilor in premiera au fost alocate 2,3 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetar se va pastra la 2,5% din PIB.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat vineri, in ședința de guvern, ca Executivul va adopta bugetul pe 2019.„Astazi adoptam bugetul pentru 2019. Proiectul a fost intens dezbatut cu toate parțile relevante și in constituirea lui am avut trei piloni principali - sanatatea, educația și investițiile…

- Premierul Viorica Dancila a venit, miercuri, la sedinta de Guvern de la Palatul Victoria, insotita de un aghiotant al Serviciului de Protectie si Paza. Sefa Executivului anuntase, anul trecut, la preluarea mandatului de premier, ca nu doreste sa aiba protectie din partea Serviciului. Este prima data…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca va prezenta saptamana viitoare in plenul Parlamentului European prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Declarațiile integrale ale premierului Viorica Dancila pot fi urmarite in secțiunea VIDEO.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca proiectul de OUG privind masurile fiscal-bugetare va fi adoptat in sedinta extraordinara de Guvern care a inceput, vineri seara, la Palatul Victoria. Presedintele Klaus Iohannis nu este prezent la sedinta Executivului. AGERPRES/(AS - autor: George…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca pensionarii iși vor primi pensiile inainte de Craciun. Executivul a mai decis ca zilele de 24 decembrie și 31 decembrie sa fie zile libere, astfel ca romanii vor avea doua minivacanțe de sarbatori.

- Sedinta solemna de guvern dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri. S-a tinut in Cetatea Alba Carolina, in Sala Unirii, si a fost deschisa cu Imnul national, intonat de un baietel de 8 ani.