Dăncilă - Președinție UE: Este cel mai dificil dosar "Cu siguranta, Cadrul financiar multianual (cel mai dificil dosar al presedintiei Consiliului UE - n.r.), pentru ca de modul in care vom gestiona acest dosar, de modul in care vom obtine un acord pe acest cadru, vor fi avute in vedere si celelalte politici, fie ca vorbim de politicile traditionale - si ma refer la politica agricola comuna sau politica de coeziune -, fie ca ne referim la migratie, azil, politica externa, tot ceea ce vom hotari pentru urmatoarea perioada si ceea ce va avea impact in fiecare stat membru va depinde de modul in care gestionam Cadrul financiar multianual. Bineinteles… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la RRA, ca Viorica Dancila, cel mai dificil dosar al mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului UE il reprezinta cadrul financiar multi-anual. "Nu vom obtine un acord politic", a precizat sefa Executivului. "Cu siguranta, Cadrul financiar multianual (cel…

- „Nu (nu vom obtine un acord politic-n.r), avem o abordare realista. Am spus ca sper sa facem pasi importanti, dar nu vom obtine un acord politic pentru ca exista o divizare a parerilor privind acest aspect intre statele membre, iar Consiliulul UE din decembrie 2018 a reliefat acest lucru", a declarat…

- Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei Romaniei la Consiliul UE- joi Ceremonia oficiala de lansarea a presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene va avea loc joi seara, la Ateneul Român. A doua zi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va face declaratii…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a precizat vineri, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis este un partener de dialog, cu experiența in consiliile UE și garantul statului de drept și al democrației in Romania, iar, din acest punct de vedere, predarea președinției rotative…

- Ministrul pentru afaceri europene din Ungaria, Szabolcs Takacs, acuza institutiile comunitare, intr-un interviu pentru Digi24, ca terorizeaza statele membre care au opinii diferite fata de Bruxelles si ca au inceput o vanatoare de vrajitoare la adresa unor state membre, intelegandu-si gresit menirea.…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 5 decembrie 2018, la Bruxelles, o intrevedere cu c cu participarea membrilor Guvernului Romaniei. Intalnirea face parte din dialogul uzual al reprezentanților statului care va exercita Președinția rotativa a Consiliului UE cu oficiali ai instituțiilor…

- Va prezentam in continuare textul mesajului: „Va mulțumesc pentru invitație și va felicit, pe aceasta cale, pentru intreaga activitate pe care o desfașurați pentru consolidarea democrației in Uniunea Europeana, prin contribuția la rezolvarea sau ameliorarea problemelor lucratorilor europeni.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, susține ca este necesar un armistițiu politic in perioada președinției Consiliului UE, menționand ca nu a avut o discuție in acest sens cu Liviu Dragnea.Citeste si Viorica Dancila, despre un armistițiu politic in perioada președinției Consiliului UE: Nu…