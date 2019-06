'Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a fost strans legata de valorile fundamentale europene, de coeziune, inclusiv in sensul acceptarii si promovarii acestor valori in cadrul unei Uniuni in permanenta schimbare. Am vorbit despre valori fundamentale - unitate, toleranta, intelegere, solidaritate - intr-un context influentat de retragerea Marii Britanii din UE. Am abordat teme precum migratia, integrarea, incluziunea, chiar si pe fundalul unei campanii electorale marcate de mesaje multiple care au variat de la cele proeuropene pana la cele de tip populist. In privinta valorilor…