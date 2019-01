Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila isi exprima increderea ca institutii ale statului, forte politice si societatea civila isi vor coagula fortele si vor participa constructiv pentru un mandat de succes al Romaniei la presedintia Consiliului Uniunii Europene, sustinand ca va fi un moment de maxima vizibilitate…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, in plenul reunit al Parlamentului, principalele prioritați ale Romaniei in perioada deținerii Președinției Consiliului UE acestea fiind migrația, asigurarea securitații in cadru Uniunii și combaterea discriminarii, rasismului, xenofobiei și discursului urii,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor,…

- Premierul Viorica Dancila a avut luni, la Zagreb, o intrevedere cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, in cadrul careia a afirmat ca in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE, Romania conteaza pe sprijinul tuturor statelor membre, precum Croatia, pentru ca acest…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca respinge propunerea Finlandei, care a spus ca poate prelua Presedintia Consiliului UE in locul Romaniei, spunand ca tara noastra este pregatita si presedintele Klaus Iohannis stie acest lucru.

- Andreea Balan este cunoscuta, mai ales in ultimii ani, drept o vedeta care spune pe șleau ce gandește, insa nu este tot timpul apreciata pentru acest lucru. Intr-o postare recenta, cantareața a descris exact cum e viața de vedeta, pentru cei care uita deseori ca unii oameni muncesc in fiecare clipa…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a trei ani de la incendiul devastator din clubul Colectiv, cea mai mare tragedie petrecuta in Romania post-comunista. Mesajul șefei executivului vine dupa ce aceasta a refuzat sa spuna in fața jurnaliștilor daca are ceva de…