- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, la Romania TV, ca a incercat sa lucreze cu toate institutiile statului, insa cu Administratia Prezidentiala nu a reusit acest lucru. Ea a spus ca presedintele Klaus Iohannis a "intrat in logica de campanie", astfel ca se asteapta ca blocajele sa…

- Presedintele ALDE Sibiu. Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a scris, vineri, pe pagina de Facebook a filialei ca dezminte informatiile „eronate” potrivit carora Calin Popescu Tariceanu ar dori sa renunte la alegerile prezidentiale. „Toata aceasta neintelegere a pornit in urma unei declaratii facute la scurt timp…

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile de miniștrii, iar acesta i-a dat asigurari ca in scurt timp va veni cu o decizie finala.”Am discutat cu domnul președinte despre fiecare propunere, am spus de ce am facut aceste propuneri,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat miercuri ca inca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis despre ministrii propusi, motivand ca asteapta ca acestia sa isi depuna documentele necesare. "Nu am vorbit inca cu domnul presedinte, pentru ca i-am chemat pe toti cei care au fost propusi…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca in cursul acestei zile va trimite noile propuneri de miniștri la Cotroceni și il va suna pe președintele Klaus Iohannis.”Voi trimite toate documentele la Parlament. Eu intotdeauna merg pe buna credința și pe faptul ca domnul președinte va da dovada de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, intrebata daca va participa la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului pe justiție, ca personal nu crede ca o discuție cu șeful statului ar aduce mare plus pentru ea, avand in vedere atacurile lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului.„Eu…

Senatorul PSD Liviu Pop susține ca președintele Klaus Iohannis folosește referendumul pe justiție ca tema de campanie electorala din disperarea care il mana in lupta pentru un al doilea mandat la Cotroceni.

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…