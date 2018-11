Premierul Viorica Dancila spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa fie ''un pic mai atent'' la declaratii si sa incerce sa puna in practica ''acel consens'' politic convenit cu coalitia de guvernare.



"Am ascultat criticile domnului presedinte, eu sunt de acord ca nu totul este perfect. Am incercat intr-un an de zile sa facem cat mai multe lucruri. Sunt convinsa ca mai avem multe de facut, dar cred ca ritmul in care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat daca am actiona impreuna. Cred ca multe din lucrurile pe…