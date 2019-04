Stiri pe aceeasi tema

- Datele recente ale Institutului National de Statistica arata o revizuire pozitiva a cresterii economice trimestriale si a Produsului Intern Brut din 2018, valoarea PIB anul trecut fiind in crestere cu 10,2% fata de 2017, a precizat premierul Viorica Dancila. "Datele recente ale Institutului…

- Premierul Viorica Dancila susține ca ultimele datele ale Institutului Național de Statistica arata o creștere economica a Romaniei. Declarațiile vin in aceeași zi in care INS a anunțat creșterea inflației pentru a treia luna consecutiv.”Datele recente ale INS arata o reluare a creșterii economice…

- Datele publicate luni de Institutul National de Statistica indica o crestere economica pe anul 2018 de numai 4,1 puncte procentuale, cu 1,4% mai mica decat cea estimata de Guvern, la momentul in care a fost construit bugetul pe anul trecut.

- Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2018 a fost de 940,477 miliarde de lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 4,1% fata de 2017, cel mai mult contribuind industria, cu o pondere de aproape 24% la formarea PIBl Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), comparativ…

- Cresteri economice mai mari decat cea a Romaniei au avut loc in Letonia (5,5%), Ungaria (4,8%) si Polonia (4,6%). Comparativ cu trimestrul al treilea, Romania a consemnat in trimestrul patru o crestere economica de 0,7%, la egalitate cu Bulgaria si Spania, in timp ce media de la nivelul Uniunii…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). În noiembrie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind creşterea…

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primele noua luni ale lui 2018 a fost de 4,2% pe seria bruta si de 4,3% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2017, iar fata de trimestrul II al anului trecut, Produsul Intern Brut in trimestrul III a fost, in termeni reali, mai…

