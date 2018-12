Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a povestit, intr-un interviu televizat, ca il are model in politica pe Benjamin Netanyahu, in timp ce in vizita la Vatican a cunoscut un Papa Francisc glumeț, care i-a dat geanta dupa ce i-a spus ca nu o va mai gasi."Au fost intalniri care m-am dus cu stres. Sa te…

- Traditionala scena a nasterii lui Iisus expusa in Piazza San Pietro de la Vatican a fost realizata in premiera din nisip, 720 de tone din acest material fiind utilizate pentru lucrarea cu o inaltime de aproximativ 5,5 metri, potrivit Reuters.

- Evenimentul a avut loc miercuri, la Vatican, in timpul audientei generale. Un baietel in varsta de sase ani, Wenzel Wirth, s-a napustit pe scena unde se afla papa Francis, fara ca jandarmii de la Vatican si membrii Garzii Elvetiene (insarcinata cu paza pontifului) sa intervina. Mama baietelului, o femeie…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intrevedere cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, invitat special in cadrul reuniunii de tip cvadrilateral Bulgaria-Romania-Grecia-Serbia, care are loc la...

- Papa Francisc a suferit o cazatura in timp ce mergea pe jos catre resedinta sa de la Vatican, dar se simte bine, a declarat marti purtatorul de cuvant al Sfantului Scaun, Greg Burke, transmite agentia EFE. Suveranul Pontif revenea la ...