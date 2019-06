Dăncilă: Poate a greșit Dragnea, dar noi unde am fost? „Cred ca trebuie sa ne asumam ca am greșit pentru ca atunci cand pierzi din electoratul din 2016, cand de la 46% ajungi la jumatate e clar ca s-a greșit. Mesajele pe care le-ai dat nu sunt cele pe care le-a vrut electoratul. Ca nu a fost comunicarea in sensul dorit de elctorat. E clar ca PSD s-a abatut de la drum. E nevoie de fiecare organizație in parte. Pe langa analiza de la nivel național, s-a greșit in județe, poate campania facuta nu a fost cea care trebuia facuta important, e sa invațam și sa mergem mai departe", a declarat Viorica Dancila, duminica seara, la Antena 3. „A… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, la emisiunea ”Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre relația cu premierul Viorica Dancila și despre o posibila remaniere. ”E posibil sa existe persoane din partid care vor remanierea mea. Eu nu am plecat niciodata…

- "Asta am spus-o in sens metaforic. Am zis "armetica" de cateva ori, in sensul ca politica nu raspunde la logica niciodata. In politica 1 si cu 1 nu fac 2. Este posibil sa faca 0,7, este posibil sa faca 0,3. Eu am zis in sens metaforic si presa m-a luat ca am zis "armetica", a spus Paul Stanescu in…

- Premierul Dancila a declarat exclusiv, pentru Antena 3, ca nu poate demite imediat pe cineva din Guvern. ”Nu poți demite pe cineva fara a analiza cine a greșit”, a spus Viorica Dancila. Premierul s-a...

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, susține ca avem nevoie urgent de un proiect de lege care sa le faciliteze romanilor posibilitatea de a vota la alegeri.Citește și: Prima criza post-Dragnea: Viorica Dancila și Eugen Teodorovici au venit de urgența in Parlament…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s-a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa. ''Nu, nu sunt multumita de votul…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae, dezlanțuit dupa scorul mic obținut de PSD la alegerile europarlamentare."Am trecut prin momente grele. Au fost și momente cand romanii au votat Basescu. Nu e primul hop pentru PSD. Analiza trebuie facuta cat mai rapid și cat mai chirurgical, de multe ori…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri in premiera ca nu va mai nominaliza vreun alt premier de la PSD daca partidul i-ar retrage sprijinul premierului Viorica Dancila. Președintele a mai anunțat intr-o eclarație de presa ca ”rezultatele alegerilor vor genera schimbari in spațiul politic”, dar…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca ia în considerare schimbarea celor trei miniștri prin restructurare guvernamentala, respectiv prin vot direct în Parlament, pentru a evita semnatura lui Klaus Iohannis, potrivit Mediafax. „Revocarea unui ministru…