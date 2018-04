Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va marca si in acest an Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, Palatul Victoria urmand sa fie iluminat in albastru, luni, incepand cu ora 20.00, in semn de solidaritate fata de persoanele afectate de aceasta afectiune. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul sustine demersurile…

- Timisoara ramane cu un singur secretar de stat in cabinetul Viorica Dancila. Dupa ce ieri regizorul Ion Ardeal Ieremia a fost numit secretar de stat in Ministerul Culturii, astazi, Simona Teighiu Jurj a fost demisa din functia de secretar de stat pe care o detinea in cadrul Ministerului Economiei de…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta privind coordonarea manifestarilor de Centenar si cadrul legal de finantare a acestora. Anunțul a fost facut, miercuri, de premierul Viorica Dancila, care a ținut sa iși exprime regretul pentru intarzierile in adoptarea acestui proiect. “O alta Ordonanta…

- Guvernul a salutat marti celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, premierul Viorica Dancila afirmand ca Romania, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta ca "stat-far" al acesteia in Europa Centrala si de Est. "Pentru tara noastra aceasta aniversare are un…

- In sedinta de Guvern, Ministerul Turismului a promovat o Hotarare de Guvern care acorda statutul de statiuni turistice de interes national pentru patru localitati si zone turistice .Conform acestei decizii, localitatea Borsa din judetul Maramures, localitatea Dambovicioara din judetul Arges, zona Mamaia…

- Cei 80 de angajati ai termocentralei Mintia, care au declansat marti dimineata un protest spontan in sala de comanda a unitatii, solicita prezenta la sediul sucursalei a premierului Viorica Dancila si a liderilor politici Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in vederea deblocarii situatiei de criza…

- Persoanele care se deplaseaza in scaun cu rotile trebuie sa suporte nu doar povara dizabilitatii, ci si nepasarea celor din jur. Le este greu sa coboare din bloc, sa traverseze strada, sa urce in transportul public si chiar in taxiuri.

- "De ieri 10 Martie tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta ( care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul Partidului ) - ieri in discursul paranoic al lui Dragnea nu au existat termenii "stanga" , "social-democratie" sau "european"…

- Viorica Dancila a declarat, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca autoritațile trebuie sa cunoasca bine aceste persoane pentru a le putea ajuta.

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in ședința de joi a Executivului, Programul de realizare a Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor va beneficia anul acesta de fonduri in valoare de 32,981 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale, a afirmat, joi, premierul Viorica Dancila. "Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale. (...) Consider ca dezvoltarea locala este pilonul cel mai solid al dezvoltarii Romaniei. In ultimele doua saptamani,…

- Vicepresedintele Comisiei de ancheta activitatii SPP, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a afirmat marti ca prima persoana care ar trebui sa fie invitata sa dea explicatii in Comisie este Liviu Dragnea, deoarece el este cel care a sesizat nereguli in activitatea SPP. El sustine ca premierul Viorica…

- Peste mai putin de trei ore, ministrul Justitiei urmeaza sa iasa in fata presei, cu o declaratie. Se asteapta sa faca un anunt cu privire la DNA. In prima faza, e de mentionat faptul ca Viorica Dancila a discutat cu Tudorel Toader, inaintea sedintei de Guvern de joi, aspect confirmat in urma cu scurta…

- Camera superioara a Parlamentului Olandei a votat marti in favoarea unei legi controversate, in virtutea careia fiecare cetatean olandez adult este inclus automat in registrul national al donatorilor de organe, cu exceptia cazurilor in care locuitorii acestei tari precizeaza in mod expres faptul…

- Zeci de mii de pensionari vor beneficia de acest serviciu, in urma unei Hotarari de Guvern care a intrat in vigoare la 9 februarie, data la care a fost publicata in Monitorul Oficial.Potrivit Hotararii de Guvern respective, incepand cu 9 februarie, aproximativ 60.000 de pensionari au dreptul…

- Viorica Dancila lasa sa se inteleaga ca nu are de gand sa se grabeasca in a lua o decizie privind o eventuala demitere a lui Valcov de la Palatul Victoria si pune accent pe faptul ca a fost vorba despre o condamnare in prima instanta cea primita recent de fostul ministru, despre care se stie […] Nu-l…

- In total, 21 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc sambata la Oruro (sud-est), in prima zi a unui carnaval foarte popular in Bolivia, au facut cunoscut duminica surse din cadrul politiei, citate de AFP și peluata de agerpres. In cel…

- Guvernul doreste sa fie in continuare partener cu marile companii, dar legea romaneasca va fi intotdeauna respectata, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, facand referire la cazul companiei petroliere Chevron care, recent, a fost obligata de o instanta internationala la plata unei sume catre statul…

- Zeci de mii de maghiari din Transilvania inregistrati pentru vot in Ungaria Foto: valasztas.hu. Fundatia Eurotrans, care apartine de UDMR, a acordat asistenta pentru 35.000 de maghiari din Transilvania, în vederea înregistrarii pentru a putea vota în cadrul alegerilor…

- Guvernul trebuie sa mai aloce fonduri daca se doreste finalizarea lucrarilor la Stadionul Municipal. Investitia a costat pana in prezent peste 20 de milioane de euro, insa mai trebuie bani. Este nevoie de o hotarare de guvern pentru aprobarea fondurilor ...

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Iata ca planul lui Liviu Dragnea de a scapa de „latul” informativ in care demnitarii pesedisti au fost tinuti de „diavolul” Lucian Pahontu continua cu un nou pas concret, de aceasta data gasindu-se si solutia pentru inlocuirea „sifoanelor” generalului Grigoroaia de la Sectiunea a 3-a. Astfel ca membrii…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Primaria municipiului Chișinau iși propune sa creasca gradul de accesibilitate a persoanelor cu nevoi speciale in spațiile publice din capitala. O dispoziție in acest sens a fost semnata de primarul interimar al capitalei, Silvia Radu.

- Ieri a fost forfota mare la BNR. Isarescu s-a trezit cu fata la cearsaf si a tinut sa anunte ca apocalipsa economica a Romaniei vine anul acesta. Guvernul inca nu a reactionat, lasandu-ne cu Mugur Isarescu pe post de Baba Vanga a economiei noastre. Nu ne ajungea anuntul ANRE care spune ca se umfla factura…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…