Prim-ministrul demis Viorica Dancila a afirmat sambata, in timpul unei vizite pe santierul soselei de centura a municipiului Bacau, ca mai sunt multe lucruri de realizat in domeniul infrastructurii, dar in ultimii doi ani au fost facuti pasi importanti in acest domeniu.



"Nu am realizat tot ceea ce ne-am propus, nu am aroganta sa spun ca am realizat aceste lucruri, dar au fost multe realizari intr-un an si noua luni si acest lucru va fi demonstrat la finalul mandatului, cand oamenii vor face diferenta intre ceea ce am realizat noi si ceea ce vor face ceilalti. Pentru ca noi de fiecare…