Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu a declarat marti, ca va trimite si in acest an invitatii reprezentantilor administratiei publice locale si institutiilor deconcentrate pentru a participa la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei, exprimandu-si speranta ca vor fi onorate, cu atat…

- “Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum o sa puna Dragnea cu Toader Tudorel o alta Kovesi si un alt Lazar, nu imi fac nicio iluzie. Nu o sa reuseasca sa dea pensii, salarii, sa faca investitii, sa dezvolte economic si sa reracordeze Romania din nou la Uniunea Europeana. Noi,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, la Palatul Cotroceni, ca va participa de 1 Decembrie și la București și la Alba Iulia, pentru sarbatorirea Marii Unirii, șeful statului raspunzand astfel invitație primarului din Alba Iulia, Mircea Hava. „Domnule primar general al municipiului Alba Iulia va…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis ca va participa pe 1 decembrie la evenimentele prilejuite de Ziua Nationala de la Bucuresti si de la Alba Iulia. „Vom petrece si vom sarbatori ziua de 1 decembrie asa cum se cuvine, cu o ceremonie adecvata aici, in capitala Romaniei, la Bucuresti, si in cealalta…

- In data de 15.09.2018, cu ocazia „Zilei Nationale de Curatenie 2018”, voluntari din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau, vor participa la cea mai mare campanie de ecologizare la nivel national si anume „LET’S DO IT ROMANIA” unde vor ridica deseuri depozitate necorespunzator in municipiul Bacau.…

- Dupa ce a vorbit cu consilierii lui Iohannis despre rectificarea bugetara, deși, la nivelul lui ar fi trebuit sa discute cel mult cu desfundatorii de veceuri de la Cotroceni, ca sigur aveau mai multe puncte comune de abordat, ministrul Slugarel Toader a anunțat, in sfarșit, propunerea pentru șefia DNA:…

- Premierul Viorica Dancila i-a delegat pe ministrii de Finanțe și de Justiție, Eugen Teodorovici și Tudorel Toader, pentru a participa la consultarile de joi de la Palatul Cotroceni, a precizat Eugen Teodorovici dupa ședința de Guvern, scrie Mediafax.”Ținand cont de invitația domnului președinte…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau care fac parte din cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii au ajuns, marti in jurul pranzului, la Cotroceni. Sedinta CSAT, pe agenda careia figureaza si analiza propunerilor privind rectificarea bugetului institutiilor cu atributii in domeniul…