Dăncilă: Până când plecăm, facem eforturi să achităm toate facturile pe PNDL 1 şi PNDL 2 Premierul demis Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a declarat miercuri ca vor fi facute eforturi pentru achitarea tuturor facturilor pentru PNDL 1 si PNDL 2, exprimandu-si speranta ca aceste programe vor continua si in viitoarea guvernare. "Anul trecut, noi am achitat toate facturile pe PNDL 1 si PNDL 2. Pana cand plecam, facem eforturi sa achitam toate facturile pe PNDL 1 si PNDL 2. Stiti foarte bine ca noi am avut in program si PNDL 3, nu pot sa spun, nu pot sa stiu ce va urma, dar eu sper ca aceste programe sa continue, pentru ca acestea au facut ca toate comunitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, s-a declarat increzator, miercuri, ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea Cabinetului sau in Parlament, pentru ca altfel ramane la putere Viorica Dancila. ”Sunt increzator ca partenerii care au contribuit la moțiunea…

- Premierul interimar Viorica Dancila a declarat, miercuri, la evenimentul de semnare a proiectului „Multirisc Modul III", ca peste 9.000 de angajați ai serviciilor de urgența vor urma cursuri de perfecționare și vor fi instruiți sa intervina mai eficient pentru salvarea oamenilor aflați in pericol,…

- Viorica Dancila a lansat un atac fara precedent la adresa lui Klaus Iohannis! Premierul l-a acuzat pe președinte ca s-a inscris in cursa prezidențiala, deși are probleme penale legate de casele pe care le deține.”Am discutat cu doamna președinte a Comisie Europene. Am facut doua propuneri.…

- "Continuam programul de burse scolare. Continuam cat mai multe programe care sa ajute copiii si, asa cum spus, si copiii din mediul rural, pentru ca este important ca acesti copii sa ajunga la facultate, sa faca performanta. Trebuie sa le asiguram un viitor cat mai bun. (...) Exista resurse bugetare.…

- Guvernul face toate eforturile pentru a realiza Autostrada Ploiesti - Comarnic, a dat asigurari joi premierul Viorica Dancila, care a participat la sfintirea Manastirii "Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul" din satul Breaza, comuna Lisa, judetul Brasov. Mai multi localnici au vrut sa afle de la premier…

- Mai multi localnici au vrut sa afle de la premier informatii despre infrastructura, unul dintre acestia atentionand-o pe Viorica Dancila ca pe drumul Brasov - Sibiu mor multi oameni din cauza accidentelor. 'Cum ati venit de la Bucuresti?', a intrebat un localnic. 'Dar de ce va intereseaza acest lucru?',…

- "Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…

- 'Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…