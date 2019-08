Dăncilă: OUG vizând înăsprirea pedepselor pentru criminali, violatori şi pedofili, în ultima săptămâna a lunii august Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca in ultima saptamana a lunii august va prezenta in Guvern o serie de ordonante de urgenta, care vizeaza inclusiv inchisoare pe viata pentru cei care savarsesc crime si inasprirea pedepselor pentru violatori si pedofili.



"Am spus - si poate multi m-au acuzat - am spus ca nu mai intervin in justitie si ca nu vreau sa dau prin ordonanta de urgenta anumite acte normative care tin de justitie. Dar eu cred ca este necesar, este o obligatie morala, ca sa dau aceasta ordonanta de urgenta in care sa avem inchisoare pe viata pentru crime, sa inasprim… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

