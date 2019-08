Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se plangea, inainte de vizita lui Klaus Iohannis in SUA, ca nu a fost consultata de președinte. Klaus Iohannis a semnat, alaturi de Donald Trump, o ințelegere privind tehnologia 5G, un subiect deja discutat anterior la nivelul celor doua Guvern, asta pentru ca ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a lipsit luni de la sedinta Coalitiei PSD-ALDE. Daca existau inca de ieri informatii ca abasenta a avut la baza probleme de sanatate, jurnalistul Radu Tudor dezvaluie marti dimineata unde se afla prim-ministrul cand era asteptata de Tariceanu."Premierul Dancila a…

- Premierul Viorica Dancila se va afla, marti, la Bruxelles, pentru a discuta cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea va avea loc la ora 10.00, ora Bruxellesului.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in timpul discuțiilor cu protestatarii din Iași - Parteneriat…

- Nicolae Moga a declarat ca ”nu m-am intalnit cu doamna Carmen Dan din cauza ca are o problema de sanatate. Am ajuns in jur de 15:30 aici ieri, dumneaei era deja la doctor, imi pare rau ca n-am putut sa-i dau buchetul de flori, eu ii mulțumesc foarte mult pentru activitatea depusa aici și vreau sa…

- Premierul Viorica Dancila a reactionat, in sfarșit, la problema cardurilor de sanatate si a precizat ca a solicitat demiterea directorului CNAS si a purtatorului de cuvant al institutiei. “Am cerut demiterea directorului și a purtatorului de cuvant CNAS. Modul in care a fost gestionata problema sistemului…

- ​Premierul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu procurorul general al Statelor Unite ale Americii, William Barr, in timpul acesteia liderul de la Palatul Victoria solicitatand sprijinul procurorului general al SUA pentru includerea Romaniei in Programul Visa Waver, aspect…

- Ies la iveala noi detalii din scandalul care ar fi izbucnit in interiorul Guvernului, intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Ana Birchall. Problema ar fi aparut in sedinta de miercuri a Guvernului, in partea la care participa doar ministrii, dupa ce Ana Birchall ar fi lansat ideea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, dupa intalnirea de la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, ca nu vor mai exista ordonanțe de urgența pe Justiție și ca se vor relua discuțiile referitoare la MCV (Mecanismul de Cooperare și Verificare).