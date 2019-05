Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, care este, in prezent, ministru interimar al Justitiei, este propunerea PSD pentru portofoliul eliberat de Tudorel Toader, in urma remanierii guvernamentale din urma cu o o luna si jumatate. Conducerea PSD a mai decis sa il propuna pe Titus Corlatean pentru postul de vicepremier eliberat…

- "Nu. Nici vorba. Sunt destui care... e acelasi scenariu: ca sunt probleme. Nici vorba, ne-am intalnit, vorbim. Dumneaei merge in campanie intr-o parte, eu merg in alta parte. Cateodata ne mai intalnim”, a afirmat Dragnea. Liderul PSD a spus ca o cunoaste de ani de zile pe Viorica Dancila…

- Motivul ar fi dificultatea cu care mai pot fi adunati parlamentarii in plen pana atunci, cei mai multi fiind prinsi in campania electorala. "Am vazut ca domnul presedinte Iohannis a respins propunerile, asteptam cu interes motivarea. Voi vorbi ulterior si cu doamna Dancila, sa vedem ce e…

- "Nu am primit inca niciun raspuns (legat de respingerea ministrilor n.red.). Probabil dl președinte este ocupat cu summitul. Sper sa primesc acest raspuns cat mai repede, pentru ca trebuie și noi sa vedem motivele care au stat la baza acestor respingeri, pentru ca nu este prima data și vrem sa vedem…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca asteapta in continuare motivarea presedintelui Iohannis cu privire la respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni.

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat miercuri propunerile de miniștri interimari propuși de Viorica Dancila, și anume: Ana Birchall, la Justiție, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, și Radu Oprea, la Ministerul pentru Romanii de pretudindeni, anunța Antena3, care citeaza surse politice.

- Președintele Klaus Iohannis a respins remanierea propusa de premierul Viorica Dancila. Șeful statului a spus ca cele trei propuneri de miniștri pentru a prelua portofoliile Justiție, Fonduri Europene si Romanii de Pretutindeni nu sunt pregatite și nu au „ținuta necesara” pentru o astfel de funcție.…

- Viorica Dancila a declarat dupa sedinta CEx ca il va suna miercuri pe seful statului, pe tema schimbarilor din Guvern si a confirmat ca a sustinut in CEx al PSD varianta remanierii guvernamentale si nu pe cea a restructurarii. "Eu consider ca este bine sa mergem pe aceasta varianta, voi discuta…