- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va face o prima remaniere guvernamentala pana la finalul acestei luni și este posibila o noua remaniere in luna august. De asemenea, in toamna, la reluarea lucrarilor Parlamentului, Dancila a anunțat ca va veni cu o restructurare a Guvernului.”Remanierea…

- Viorica Dancila i-a invitat pe șefii de filiale la discuții de taina despre remaniera guvernamentala și prezidențiabilul partidului. In plus, vrea sa se asigure ca are susținerea lor pentru ca la fin...

- ''Nu pot sa iau in calcul o remaniere. Despre remaniere se discuta in forurile statutare ale partidului. Se discuta in alianța PSD-ALDE. Cred ca aș face aceeași greșeala care s-a facut in trecut, și anume a spune eu ce vreau, dar nu m-aș consulta cu toți ceilalți. Trebuie sa ma consult cu toți actorii…

- Guvernul vrea sa schimbe radical programul Prima Casa. Și sa incheie cat mai rapid restituirea integrala a taxei auto. Anunțurile au fost facute de premierul Viorica Dancila, chiar la inceputul ședinței de azi a Executivului. Despre toate acestea are detalii Luiza Gireada.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca ar fi fost "utila" varianta restructurarii Executivului, avand in vedere ca "presedintele face acelasi joc de a bloca activitatea Guvernului"."Acest subiect tine aproape exclusiv de resortul premierului, care are responsabilitatea…

- Remanierea guvernamentala a fost un motiv pentru președintele Klaus Iohannis de a se opune acțiunilor Executivului. El refuza sa semneze decretele de numire in funcție a persoanelor propuse de premier, ultimul exemplu fiind in cazul lui Eugen Nicolicea, Oanei Florea și lui Liviu Brailoiu, conform…

- Viorica Dancila are o intalnire cu Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice, pentru a discuta despre situatia remanierii si o posibila restructurare guvernamentala. Ea avea programata participarea la un eveniment care figura pe agenda oficiala a Executivului, transmite...

- Nu este deloc exclus sa ne apropiem de un moment extrem de interesant. Pe care l-am prognozat ca scenariu posibil. Și anume ca majoritatea PSD plus ALDE sa se ejecteze de la guvernare. Și sa-și regizeze aceasta ieșire ca și cand Executivul a cazut fiindca nu mai are suficenta susținere parlamentara.…