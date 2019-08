Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a demis-o, vineri, pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei, pentru declaratiile "profund gresite" facute recent de aceasta intr-o emisiune televizata. Prim-ministrul a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca il va propune pentru…

