Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila spune ca motivele pentru care nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror general european țin de ceea ce se poate intampla dupa ce fosta șefa a DNA va ajunge in funcție. ”Eu nu o cunosc pe doamna Kovesi. Dar asupra doamnei Laura Codruța Kovesi planeaza…

- In urma interviurilor susținute de catre candidații in numele Romaniei pentru funcția de procuror european la datele de 9 iulie, respectiv 23 iulie 2019, Comisia de selecție a candidaților in numele Romaniei pentru funcția de procuror european, in urma deliberarilor, a selectat urmatorii candidați:1.…

- Subiectul privind posibila numire a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european a deschis din nou cutia Pandorei. Declaratiile unor politicieni romani prin care considera posibila numire ca fiind gresita si schimbari de tabere in alte state, o arunca din nou in postura de favorita pe fosta…

- Fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat duminica, la BBC, referindu-se la candidatura sa pentru sefia Parchetului european ca Guvernul nu a sustinut-o, dar ca acest lucru nu e important pentru ea, in schimb este important pentru colegii sai, pentru intreg sistemul judiciar si pentru Romania.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca functia de procuror-sef european ar trebui sa-i revina Laurei Codruta Kovesi, in contextul in care contracandidatul sau, Jean-Francois Bohnert, ar urma sa fie numit la conducerea Parchetului National Financiar din Franta. "Astazi, cand Ambasada Frantei a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la receptia de la Ambasada Frantei, acolo unde se afla si Laura Codruta Kovesi, ca nu este oportuna sustinerea fostei sefe DNA pentru functia de procuror sef european.

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, a declarat joi, intr o conferinta de presa la Ploiesti, ca spera ca Laura Codruta Kovesi sa obtina postul de procuror sef european si sa nu se amestece pe viitor in politica, informeaza Agerpres.roIntrebat daca o vede candidat la presedintie pe Kovesi,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Vaslui, ca ”PSD este ciuma roșie nu numai in Romania, este ciuma roșie și la nivel european”. In aceeași situație se afla și ALDE, partidul lui Calin Popescu Tariceanu, a spus...