Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca nu va vota la referendum, precizand ca a luat aceasta hotarare in urma ultimelor interventii publice ale presedintelui Klaus Iohannis. "Am fost hotarata sa particip la referendum. Sunt un om al echilibrului si am vrut sa demonstrez acest lucru. In urma ultimelor interventii ale presedintelui Iohannis, am vazut de fapt ca acest referendum nu are o miza decat pentru interesul propriu, pentru daramarea Guvernului si pentru a se pozitiona impotriva partidului din care fac parte. De aceea le-am transmis tuturor colegilor mei ca nu o sa fiu partasa la…