Dăncilă nu va mai fi anchetată pentru înaltă trădare. Pieleanu, reacție Decizia de clasare este una logica, normala. Anormal, ilogic și jenant a fost gestul domnului Orban de reclamare, mai ales argumentele care au stat la baza acelei delațiuni. Intr-o țara normala, cu echilibru, cu o clasa politica matura și responsabila, astfel de lucruri nu ar trebui sa existe. Cum este posibil sa reclami un membru important al clasei politice, ne place nu ne place este un membru important al clasei politice, pe motive ca totuși s-a dus sa reprezinte țara și sa faca ceva bun pentru țara in strainatate. Astfel de practici, din nefericire, nu au existat pana cand epoca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

