Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul nu va mai adopta ordonanțe de urgența in domeniul justiției, astfel ca secția speciala de investigare a magistraților nu va putea fi desființata prin acest mod. Declarația lui Dancila vine in contextul in care Comisia de la Veneția și raportul GRECO cer desființarea acesteia. ”Am ințeles votul de la referendum, am ințeles opinia romanilor și am ințeles ca Guvernul nu mai trebuie sa ia hotarari privind sistemul judiciar. Prin urmare, Guvernul nu va mai emite ordonanțe privind sistemul judiciar. Trebuie sa treaca printr-o consultare ampla, prin consultarea…