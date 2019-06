Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat joi ca pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale se va face un alt congres, probabil la finalul lunii iulie, iar cei care doresc sa candideze vor fi inclusi in sondaje de opinie. "In cadrul Comitetului…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat ca nu poate fi sancționat un membru de partid pentru ca are o opinie contrara liderului. Practic, Dancila ingroapa execuțiile din perioada lui Liviu Dragnea, atunci cand mai mulți membri PSD au fost excluși pentru atacuri la Liviu Dragnea.”Nu…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila a declarat, luni, ca în partid nu mai exista vreun proiect pe justiție în orizontul apropiat. Dancila a subliniat ca nu mai vrea ca justiția sa fie motiv principal de discuție. "Nu mai vreau sa abordam subiectul justițieca sa-l abordam…

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a spus ca in cadrul Congresului PSD din 29 iunie se va alege un nou președinte al PSD, iar candidatul la prezidențiale va fi ales in toamna, dupa ce vor fi efectuate sondajele.”Intr-un partid este normal sa nu avem același punct de vedere. Faptul…

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a explicat ca liderii PSD nu trebuie sa se grabeasca cu organizarea Congresului, alaturandu-se astfel taberei lui Paul Stanescu, președinte executiv interimar al PSD, care ar dori un Congres organizat in toamna. In schimb, tabara Vioricai Dancila iși dorește…

- Sergei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), a declarat, marți, ca este mulțumit de reluarea dialogului cu premierul Viorica Dancila, in calitatea sa de președinte interimar al PSD, dupa ce PES a inghețat relațiile cu social-democrații din Romania la inceputul lui aprilie,…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, legat de anunțul premierului Viorica Dancila ca va vota la referendum, ca aceasta are dreptul la o opinie personala dar ca el ii indeamna pe toți membrii PSD-ALDE sa nu mearga la „mascarada” lui Klaus Iohannis.„Fața…

- "Am formulat corect, am zis ca trebuie sa implinim toti pasii constitutionali, nu am zis ca mut eu ambasada, am spus ca trebuie sa respectam constitutia. Presedintele nu a facut decat sa ma dezamageasca petru ca eu am avut o abordare corecta si am luat in calcul ca constitutia trebuie respectata, opinia…