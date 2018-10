Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca in cazul in care in Parlamentul European se va adopta o rezolutie cu privire la Romania, ea va avea un caracter politic si ca nu trebuie pus semnul egal intre aceasta si activarea articolului 7 pentru tara noastra. "Legat de Roexit, am auzit de acest lucru, am auzit ca domnul Dacian Ciolos, fost comisar european, a lansat in spatiul public acest lucru si am sa redau ceea ce a spus domnul Frans Timmermans: 'Este exclus asa ceva. Nici nu se pune problema de asa ceva'. Deci, eu cred ca vor sa profite de aceasta dezbatere din Parlamentul…