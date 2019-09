Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut, joi seara, declarații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat, cu cateva ore mai devreme, ca remanierea propusa de PSD este neconstituționala și ca nu va numi nici un ministru pana ce Guvernul nu va fi validat in Parlament."Am asistat astazi la un…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, vineri, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%, potrivit NEWS.ro.INS a anuntat, in august, primele…

- Institutul Național de Statistica a publicat joi cele mai recente date despre populatia Romaniei. In ultimul an, populația a scazut cu 125.500 de persoane, din cauza sporului natural negativ si a emigratiei. Cifrele acestea spun insa doar o parte a realitații. Libertatea a discutat cu sociologul Barbu…

- Aflat in SUA, unde s-a intalnit cu Donald Trump, Klaus Iohannis nu a ratat ocazia de a o ironiza pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a spus, inainte de aceasta vizita, ca seful statului trebuia sa discute cu Guvernul si cu Parlamentul despre acest lucru.”Simpatica doamna premier, trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca datele prezentate de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala pentru Strategie si Prognoza arata ca Romania este al doilea stat din UE si ii contrazic pe reprezentantii Opozitiei care au afirmat ca economia este "in prabusire", potrivit…

- Premierul Viorica Dancila spune ca Guvernul isi va asuma masurile, in urma crimelor de la Caracal, prin Ordonanta de Urgenta, Parlamentul urmand a fi convocat in sesiune extraordinara. Premierul a salutat demisia șefului STS, insa l-a criticat pentru reactia intarziata. "Mi-aș fi dorit sa il motiveze…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a implicat deloc in acțiunile exercitate de Romania in timpul președinției rotative a Uniunii Europene, dar cu toate acestea a cules toate laudele din extern.”Ceea ce ne-a intristat a fost faptul ca a fost unii n-au avut…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, luni, cresterea de 5%, serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar a revizuit, in jos, datele din seria ajustata sezonier. Guvernul mizează în acest an pe o creştere…