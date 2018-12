Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-un interviu difuzat duminica seara de Romania TV, ca presedintele Klaus Iohannis este un om care nu accepta consensul. Despre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ea a spus ca sunt oameni puternici, cu personalitate puternica, oameni implicati si care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-un interviu difuzat duminica seara de Romania TV, ca presedintele Klaus Iohannis este un om care nu accepta consensul, adaugand: „Cred ca caracterizarea cea mai buna ne-o face romanii”. Despre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ea a spus ca sunt oameni…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-un interviu difuzat duminica seara de Romania TV, ca presedintele Klaus Iohannis este un om care nu accepta consensul, adaugand: „Cred ca caracterizarea cea mai buna ne-o face romanii”. Despre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ea a spus ca sunt oameni…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a primit astazi, 27 noiembrie 2018, o delegatie de oameni de afaceri japonezi care viziteaza Romania in cadrul unui turneu regional organizat de Organizatia Japoneza pentru Comert Exterior ndash; JETRO.Delegatia cuprinde reprezentanti ai 25 de companii japoneze…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, in debutul sedintei de Guvern de joi, vizita in Romania a presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Seful Executivului a subliniat ca rezolutia votata in PE este "expresia unor interese electorale ale unor grupuri politice europene".

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, la un forum de afaceri organizat la Muscat, in Sultanatul Oman, context in care a afirmat ca Romania are un mediu de afaceri atractiv, imbunatatit prin schimbari legislative recente.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in debutul evenimentului,…

- Premierul Viorica Dancila a participat miercuri la o dezbatere in Parlamentul European pe tema justitiei si a statului de drept din Romania. Cristian Preda crede ca PSD inca nu a inteles ce inseamna apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana: “Sunt oameni care nu au inteles nici pana acum ce inseamna…

- Premierul Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Premierul a discutata despre protestele din 10 august si reforma in domeniul justitiei in Romania. “Șeful Executivului a prezentat poziția…