- "Bine. Oricine poata sa spuna orice. Altii au spus luni ca am fost si mi-am facut nu stiu ce operatii. Eu cred ca pentru cineva care se respecta verifica astfel de lucruri. Dar eu nu pot sa fac blat cu un contracandidat. Suntem candidati la prezidentiale si eu si domnul Iohannis, deci nu poti faci…

- Premierul Viorica Dancila i-a criticat sambata pe contracandidatii sai la alegerile prezidentiale Klaus Iohannis si Dan Barna, sustinand ca acestia "nu sunt apropiati de oameni". "Voi spune un singur lucru pe care nici domnul Dan Barna, nici domnul Iohannis nu-l au - nu sunt apropiati…

- Premierul Viorica Dancila s-a lansat, sambata, de la tribuna Congresului in care a fost validata candidat la prezidentiale, intr-un atac la adresa principalului sau contracandidat, Klaus Iohannis. "Pentru cel care promitea lucrul bine facut pare ca ceasul a stat demult. Pentru noi, toti ceilalti, au…

- Discutiile vor viza portofoliul de comisar european care ar urma sa revina Romaniei, precum si nominalizarile facute de Bucuresti. Intrebata duminica seara, la Antena 3, cand a vorbit ultima oara cu presedintele Klaus Iohannis, premierul a raspuns: „Am vorbit saptamana trecuta despre comisarul european.…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat marti, inainte de sedinta Biroului Permanent National, ca un sprijin din partea ALDE si a PRO Romania este important pentru social-democrati, dar a subliniat ca partidul pe care-l conduce este hotarat sa mearga in alegerile prezidentiale si…

- "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, presedinte al PSD, il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul, astfel incat sa castige alegerile prezidentiale, dar nu vreau sa se creada ca sunt un om las. Daca partidul imi va cere…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici si-a anuntat, sambata, colegii, in sedinta informala organizata la malul marii, ca doreste sa fie prezidentiabilul PSD, la alegerile pentru Palatul Cotroceni din aceasta toamna. Premierul Viorica Dancila a transmis, la finalul sedintei, ca i-a incurajat…

- Congresul pentru alegerea șefului PSD ramane la data stabilita, de 29 iunie, a decis CEx al PSD. In timpul ședinței Paul Stanescu a cerut amanarea alegerilor pentru conducerea conducerii partidului, insa acest lucru a fost respins de social-democrați. Un nou congres pentru alegerea candidatu​lui la…