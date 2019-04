Dăncilă: Nu o să pot niciodată să am consens cu cei care se…

Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, la Iasi, ca, desi militeaza pentru unitate, nu va putea niciodata sa ajunga la un consens cu cei care se pozitioneaza impotriva Romaniei. Ea s-a referit la liderii partidelor de opozitie, despre care a spus ca si-ar dori sa ii "premieze" pentru "defaimarea" Romaniei in Uniunea Europeana. "Imi place intotdeauna sa vorbesc despre echipa, sa vorbesc despre unitate, sa vorbesc despre consens, sa vorbesc despre echilibru, dar nu o sa pot niciodata sa am consens cu cei care se pozitioneaza impotriva Romaniei. Am fost europarlamentar noua ani. Cel mai frumos…