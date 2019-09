Stiri pe aceeasi tema

- TENSIUNI… Viorica Dancila se intalneste astazi cu liderii PSD, in sedinta Comitetului Executiv National. Intalnirea are loc in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a respins propunerile de ministri interimari. La sedinta participa si presedintele PSD de la Vaslui, Dumitru Buzatu, una din vocile…

- "Eu ce observ este ca PNL mimeaza ca vrea sa depuna o motiune de cenzura. In realitate, PNL nu vrea sa faca acest lucru din mai multe motive. In primul rand, lui Iohannis, sustinut de PNL, ii convine de minune sa existe un guvern PSD patronat de doamna Dancila in calitate de premier si de presedinte.…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a afirmat duminica, la Mamaia, ca are credinta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului nu va trece pentru ca in Parlament sunt "oameni de buna credinta"...

- Cele trei lucruri pe care premierul Viorica Dancila i le-ar reproșa lui Klaus Iohannis sunt faptul ca „nu este un președinte al tuturor românilor”, nu este „empatic” și „nu aduce consensul”.Premierul a fost întrebat vineri de ziariști, la Constanța,…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Pitesti, ca nu a avut nicio disputa in sedinta de guvern cu premierul Viorica Dancila. "Nu a fost nicio disputa, am avut sedinta de guvern (...), a fost cafeaua rece, am avut o nemultumire si m-am adresat celui care se ocupa cu acest…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca, dupa refuzul presedintelui Iohannis de a accepta remanierea guvernului si dupa ce a cerut reconfirmarea acestuia in parlament, solutiile sunt fie demisia executivului, fie o motiune de cenzura si instalarea unui nou guvern,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca formasiunea pe care o conduce va astepta depunerea unei motiuni de cenzura, asa cum a anuntat PNL, si o va vota, pentru ca PSD sa paraseasca puterea. Kelemen subliniaza ca premierul Dancila are optiunea de a demisiona, pentru a nu fi umilita de un vot in Parlament.

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…