Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca vizita pe care urmeaza sa o efectueze, incepand de duminica, in SUA are drept scop consolidarea relatiilor transatlantice, precum si semnarea unor acorduri bilaterale in beneficiul Romaniei si care "sa genereze un val de incredere mult mai mare in tara noastra". "Stiti foarte bine, tin foarte mult la relatia transatlantica, tin foarte mult la relatia noastra cu Uniunea Europeana. Consider ca relatia noastra cu Statele Unite trebuie sa fie o relatie pe care trebuie sa o avem foarte mult in vedere. Este partenerul strategic care asigura securitatea…