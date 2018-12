Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca aceasta ședința de Guvern va avea doua parți, o prima parte in care se vor discuta teme legate de aparare, politica externa și siguranța naționala, in timp ce a doua parte va fi pe temele economice. Premierul a sugerat, astfel, ca presedintele va sta doar la prima…

- Premierul Viorica Dancila incearca sa puna in aplicare o strategie prin care il dea afara pe Klaus Iohannis, de la ședința de Guvern la care acesta participa.Dancila a anunțat ca aceasta ședința de Guvern va avea doua parți. O prima parte in care se vor discuta teme legate de aparare, externe…

- "Asteptam decizia Curtii, care e fundamentala", a spus Liviu Dragnea, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca in cadrul reuniunii se va lua vreo decizie privind modul de a-l "contracara" pe presedintele Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Guvernul a sesizat,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit pentru 13 decembrie termenul de transmitere a punctelor de vedere in cazul sesizarii Guvernului privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a amanat numirea noilor ministri la Transporturi si Dezvoltare…

- UPDATE ora 12:50 – Curtea Constitutionala a Romaniei a inregistrat vineri sesizarea Guvernului in legatura cu un posibil conflict juridic de natura constitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a amanat numirea ministrilor la Transporturi si Dezvoltare Regionala, au precizat, pentru AGERPRES,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Alba Iulia, ca ministrii demisionari ai Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Transporturilor, Paul Stanescu si Lucian Sova, vor ramane in Executiv pana cand presedintele Klaus Iohannis va semna noile propuneri care i-au fost transmise de…

- Premierul Viorica Dancila se declara nemulțumita de colaborarea cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care i-a cerut, in repetate randuri, sa demisioneze din fruntea Guvernului. Intrebata astazi daca va merge la discuții cu președintele pe tema revocarilor de miniștri, in cazul in care va fi…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis, prin refuzul de a numi ministrii de la Transporturi si Dezvoltare, blocheaza activitatea Executivului si a facut un apel public catrre seful statului sa-si schimbe atitudinea. ”Din pacate constatam cu totii ca dl. presedinte…