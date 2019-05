Dăncilă: Nu îmi voi da demisia; continuăm programul de guvernare Premierul Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, a anuntat, luni, dupa sedinta conducerii partidului, ca nu va demisiona, indiferent de solicitari, mentionand ca va continua programul de guvernare.



"Vreau sa asigur ca nu-mi voi da demisia indiferent de solicitarile unora sau altora. Voi respecta decizia luata in Parlament in urma unei motiuni de cenzura, daca aceasta va fi depusa, dar asta nu inseamna ca daca cineva imi cere demisia imediat trebuie sa acceptam acest lucru. Suntem un partid responsabil, pentru ca avem o guvernare responsabila. Ne dam seama ca este importanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

