- "Marea majoritate a colegilor au decis ca nu este oportuna cooptarea Pro Romania la guvernare, noi avem o alianta, o alianta puternica si vrem sa continuam pana in 2020. Am avut o discutie cu Victor Ponta despre o eventuala sustinere a Partidului Social Democrat. S-au abordat notiuni generale, nu punctual,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat la finalul sedintei CEx de luni ca partidul sau nu accepta ultimatul impus de ALDE de a restructura Cabinetul precum si de a redistribui ministerele pana pe 20 august. Totodata, Dancila a respins ipoteza unei guvernari comune cu Pro Romania, explicand ca…

- Viorica Dancila nu-și va retrage candidatura de la viitoarele alegeri prezidențiale, a anunțat președintele PSD dupa Comitetul Executiv al PSD. Acest subiect nu a fost deloc abordat in discuțiile cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care ar fi vrut sa fie el candidatul coaliției aflate la guvernare.…

- ”PSD nu accepta un ultimatum. Discuțiile sunt aplicate intr-o coaliție, este un dialog constructiv. Am discutat despre restructurare, nu o avem in vedere, dar ne gandim la o remaniere și la ajustarea programului de guvernare. Nu putem vorbi despre ultimatum, vorbim despre o cooperare și un dialog…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Vaslui, ca va merge in tandem cu un premier, la alegerile prezidentiale. Numele lui Eugen Teodorovici a fost vehiculat ca posibila propunere de premier. "Am in vedere mai multe persoane, am in vedere o persoana care s-ar descurca foarte bine si…

- Pro Romania a fost invitat la guvernare și in partidul lui Victor Ponta circula argumente pro și contra, spun surse din formațiune:1. Victor Ponta vrea sa candideze din nou la prezidențiale in 2024 și daca susține acum candidatul PSD pregatește terenul pentru o mutare similara la urmatorul…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, la Antena 3, ca in discuțiile avute la Vila Lac cu Victor Ponta și Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE a informat-o ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, iar președintele Pro Romania nu a dat un raspuns privind eventuala susținere a candidatului…

