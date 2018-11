Premierul Viorica Dancila spune ca nu este nicio problema in faptul ca remanierea guvernamentala are loc cu putin timp inainte de preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, avand in vedere ca fiecare ministru nou venit in Guvern va prelua din mers pe domeniul sau "dosarele legislative si non-legislative". "Nu este absolut nicio problema. Asa cum am mai spus, avem dosare pentru fiecare ministru, cu obiectivele pe care le are in timpul presedintiei, cu dosarele legislative si non-legislative pe care le vor avea pe masa de lucru. Deci, fiecare va prelua din mers aceste…