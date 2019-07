Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD se reuneste marti, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 augus, informeaza agerpres.Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata…

- "Incerc sa ii conving pe colegii mei ca PSD are nevoie de un candidat care sa lupte pentru castigarea alegerilor. Aud in spatiul public fraze de genul 'PSD, dupa infrangerea de la europarlamentare, trebuie sa se multumeasca cu faptul ca intra in turul doi'. Eu nu sunt de acord cu asa ceva. (...)…

- Presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, singurul candidat aflat in cursa, a fost reales pentru un al doilea mandat la conducerea instantei mondiale pana in anul 2023, miercuri, la Paris, cu ocazia celui de-al 69-lea Congres al FIFA, informeaza AFP. Conducatorul elvetian,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ajuns marti, la Palatul Parlamentului, la grupul parlamentar al PSD, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila. Ea a spus ca este simplu membru al partidului, dar a avut discutii cu prim-ministrul si au stabilit sa aiba o intalnire…