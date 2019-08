Dăncilă: Nu aş mai crede atât de mult în 'nu pot'; trebuia să fiu mai atentă cu selectarea Cabinetului 'In primul rand, nu as mai crede atat de mult in cuvintele 'nu pot', pentru ca au fost cuvintele pe care le-am auzit de cele mai multe ori. In momentul in care veneam cu un obiectiv de investitii, se spunea 'nu se poate'. Nu se poate pentru ca, si sa ma refer la autostrazi, este o scorbura in care avem lilieci, pentru ca la un picior de la podul de la Ungheni dorm pestii. As fi mult mai intransigenta privind aceste lucruri. Al doilea lucru pe care nu l-as mai face ar fi acela in care nu as mai lua in calcul aceste jigniri, care de multe ori au fost de o violenta extraordinara, un limbaj foarte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

