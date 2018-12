Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a comentat marti, 4 decembrie, la un post de televiziune, cele mai recente plecari din Partidul Social Democrat (PSD), spunand ca Victor Ponta „nu are puterea sa ia atatia deputati” incat sa puna in dificultate majoritatea parlamentara. „Nu are domnul Ponta puterea sa ia atatia…

- "Nu are domnul Ponta puterea sa ia atatia deputati astfel incat sa ne puna in dificultate. Eu cred ca pentru PSD nu exista acum pericolul pe care vrea sa-l insufle domnul Ponta ca va cadea Guvernul, ca nu mai avem majoritate. Este pacat ca un fost prim-ministru, care ar trebui sa gandeasca mult mai…

- Viorica Dancila a comentat ultimele plecari din PSD. Premierul spune ca Victor Ponta „nu are puterea sa ia atația deputați” incat sa puna in dificultate majoritatea parlamentara, conform...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a comentat, marti, ultimele plecari din PSD, afirmand ca Victor Ponta "nu are puterea sa ia atatia deputati" incat sa puna in dificultate majoritatea parlamentara. "Nu are domnul Ponta puterea sa ia atatia deputati astfel incat sa ne puna in dificultate.…

- PSD-ALDE nu mai are majoritatea in Camera Deputatilor,in urma plecarii a patru parlamentari la partidul lui Victor Ponta. Fostul premier se declara dispus sa negocieze un vot pentru debarcarea Guvernului Dancila, dar cu conditia ca postul de premier sa nu revina lui Ludovic Orban. Dar nu despre asta…

- Victor Ponta a declarat ca multa lume a avut alte așteptari in ceea ce il privește pe Paul Stanescu: "Aveați alte așteptari, imi pare rau. Anul trecut, in momentul in care foștii mei colegi din PSD, era chiar și domnul Stanescu acolo, s-au ridicat cuminți din banca, de la Parlament, și au…

- Premierul Viorica Dancila, mesaj dur pentru președintele Romaniei, Klaus Iohannis, dupa ce ieri șeful statulu critica din nou in termeni extrem de duri actuala guvernare."Am vazut atacul de ieri al președintelui Iohannis. Noi avem acest guvern pentru ca am obținut votul romanilor și cred ca…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca, in urma unor discuții intre ministrul Agriculturii, Petre Daea și comisarul european pe Agricultura s-a decis alocarea de fonduri europene pentru combaterea efectelor peste porcine din Romania. Astfel, atat din fonduri europene, cat și de la bugetul național…